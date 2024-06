Leichtathletik-Meisterschaft: Doppelerfolg des TSV Baltmannsweiler

Lisa Bender und Livia Ruf landen bei den Kreis-Mehrkampfmeisterschaften der U14 und U12 ganz vorne.











Was bei Sonnenschein und besten Bedingungen begann, endete fünf Stunden später im Regenchaos. Die Wetter-Apps hatten es zwar bereits früh angekündigt, dass es ungemütlich werden würde. Am Ende fehlte rund eine Stunde, um die Kreis-Mehrkampfmeisterschaften der Altersklassen U14 und U12 in Neuhausen bei trockenem Wetter über die Bühne zu bringen. Zumindest die parallel laufenden Kinderleichtathletik-Wettbewerbe und die anschließenden Siegerehrungen für die rund 120 begeisternden Kinder der Altersklassen 6 bis 9 Jahren konnten rechtzeitig abgeschlossen werden.