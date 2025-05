Leichtathletik: LG Filder begeistert mit Top-Leistungen

1 Athletin Lisa Bender vom TSV Baltmannsweiler springt am höchsten. Foto: oh

Die Filder-Athletinnen und -Athleten holen bei den Kreis- und Regionalmeisterschaften zahlreiche Titel.











Die zweitägigen Leichtathletik-Kreis- und Regionalmeisterschaften im Weilheimer Lindachstadion mit insgesamt 400 Teilnehmern aus 41 Vereinen verdienten das Prädikat „hervorragend“. Es hat einfach alles gepasst. Die ausrichtende LG Teck hat, im Zusammenwirken mit dem Leichtathletikkreis, eine organisatorische Meisterleistung vollbracht. Eine Flut von Top-Leistungen an beiden Tagen sorgte für hohen Unterhaltungswert und machte die Veranstaltung zu einem großartigen Meisterschaftsevent. Nur der Wind, der den Läufern teils kräftig in die Gesichter blies, erschwerte den Run auf neue Sprint-Bestzeiten. Während am Samstag die Erwachsenen und die Jugend um die Kreismeister-Titel kämpften, ging es am Sonntag für die Schülerklassen U 16 bis U 12 zusätzlich um die Titel in der Region (Kreis Esslingen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalb). Das einzig Enttäuschende dieser Meisterschaften waren die teils schwachen Teilnehmerfelder in den Jugendklassen.