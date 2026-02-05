Leichtathletik – Kreistag: Kontinuität und sportliche Erfolge

1 Einige der Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2025, von links: Lara Beinlich, Klara Kilb (beide LG Filder), Jonathan Hummel (LG Leinfelden-Echterdingen), Lisa Bender (TSV Baltmannsweiler). Foto:

Das Ehrenamt funktioniert – beim Leichtathletik-Kreistag sind die Wahlen schnell erledigt.











Wahlen sind bei Mitgliederversammlungen oft eine zähe Angelegenheit. Beim Leichtathletik-Kreistag in Bernhausen konnte dieser Tagesordnungspunkt schnell abgehakt werden. Der gesamte 13-köpfige Ausschuss mit dem Vorsitzenden Martin Moll aus Kirchheim stellte sich zur Wiederwahl. Daraus lässt sich schließen, dass in den vergangenen zwei Jahren konstruktiv, ergebnisorientiert und harmonisch zusammengearbeitet wurde, die Rollenverteilungen also funktionierten.