Leichtathletik im Kreis: So einfach geht Leichtathletik

1 Volle Konzentration beim Start zum 35-Meter-Lauf. Foto:

Beim knackig durchgezogenen Schüler-Hallensportfest in Köngen dominiert Lisa Bender vom TSV Baltmannsweiler in der U 16 – Spaß haben aber alle











Die leichtathletischen Hallensportfeste im Kreis Esslingen zeigen auch in diesem Jahr, dass reichlich Potenzial im Nachwuchsbereich vorhanden ist und die vielseitige Sportart in vielen Kreis-Vereinen sowohl in Form der „spielerischen Kinderleichtathletik“ (sechs bis neun Jahre) als auch in der darauf aufbauenden Wettkampf-Leichtathletik gelebt wird. Nach dem Hallen-Meeting in Denkendorf im Januar mit 268 Teilnehmern durfte sich auch der TSV Köngen mit seinem 32. Hallensportfest mit 248 teilnehmenden Akteuren aus 22 Vereinen in den Altersbereichen von sechs bis 15 Jahren über ein volles Haus freuen.