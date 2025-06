Leichtathletik im Kreis Esslingen: Run auf Normen ist im Gange

1 In Topform: Nele Pfisterer (rechts) läuft eine neue persönliche Bestzeit. Foto: Archivbild/Ralf Görlitz

Die Kreis-Athletinnen und -Athleten sind in Topform – allen voran Hammerwerferin Aileen Kuhn, die ihre Weite verbessert und auf WM-Kurs ist.











Link kopiert

Die zahlreichen Meetings der vergangenen Tage nutzten viele Kreis-Athletinnen und -Athleten zur Norm-Erfüllung für die anstehenden überregionalen und nationalen Meisterschaften. Für die Wendlingerin Aileen Kuhn sind die Ziele allerdings höher gesteckt. Nach ihren 70-Meter-Würfen hat die Hammerwerferin von Eintracht Frankfurt die Weltmeisterschaften in Tokio im Visier und die Chancen, dabei zu sein, stehen gut. Binnen weniger Tage steigerte sich die 21-Jährige im 720 Meter hoch gelegenen Schwarzwälder Luftkurort Langenbrand von 71,58 Meter auf 72,48 Meter. Damit baute Kuhn ihren 1. Platz in der derzeitigen deutschen Rangliste weiter aus, vor Vereinskameradin und mehrmaligen Deutschen Meisterin Samantha Borutta (70,67 Meter). In der Weltjahresbestenliste, die von Brooke Andersen (USA) mit 79,29 Metern angeführt wird, liegt Kuhn auf dem 16. Platz.