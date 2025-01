Leichtathletik im Kreis Esslingen: Medaillenregen für die Filder-Athleten

1 Janne Henschel (LG Filder/Neuhausen) erläuft sich einen Titel. Foto: /Ralf Görlitz

Die Leichtathletinnen und -athleten aus dem Kreis – darunter die LG Filder – holen bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften 13 Mal Edelmetall.











Link kopiert

Bei den baden-württembergischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der Erwachsenen und der Jugend wurden in Sindelfingen die ersten Titel des Jahres vergeben. Mit insgesamt 13 gewonnenen Medaillen präsentierten sich die Athletinnen und Athleten aus dem Kreis Esslingen in guter Form. Zwischen Gold und Silber lagen teilweise nur wenige Hundertstelsekunden. Doch mit zehn Vizemeisterschaften und zahlreichen Top-Sechs-Platzierungen blieb man in der Gesamtbilanz weit über den Erwartungen.