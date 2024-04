Leichtathletik im Kreis Esslingen: Livia Ruf überzeugt im Weitsprung

1 Die Athletin Livia Ruf vom TSV Baltmannsweiler überzeugt im Hochsprung bei der W 13. Foto: TSV Baltmannsweiler

Bei der landesoffenen Bahneröffnung erzielen die Leichtathletinnen und -athleten der Region neue Bestleistungen.











Link kopiert

Trotz kalter Temperaturen bekamen die Zuschauer bei den Leichtathletik-Bahneröffnungswettkämpfen auf der „Festwiese“ in Stuttgart gute Leistungen zu sehen. Rund 450 Athletinnen und Athleten trotzten den ungemütlichen Bedingungen und viele davon toppten sogar ihre Bestleistungen aus dem vergangenen Jahr. Aufgrund des zu starken Rückenwindes – erlaubt sind 2,0 – , durfte so manche Zeit in den Bestenlisten nicht berücksichtigt werden. Der Werfertag, der am Freitagabend in Leinfelden stattgefunden hätte, wurde infolge des vielen Regens abgesagt.