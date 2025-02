Leichtathletik im Kreis Esslingen: Filder-Athleten in Top-Form

Filder-Athleten in Top-Form

1 Filder-Athletin Nele Pfisterer erläuft sich zwei persönliche Bestleistungen. Foto: /Ralf Görlitz

Bei den süddeutschen und württembergischen Hallenmeisterschaften holen die Athletinnen und Athleten der LG Filder einige Podestplätze.











Der süddeutsche Meister im Stabhochsprung der M 15 des vergangenen Jahres, Jonathan Hummel von der LG Leinfelden-Echterdingen, wurde in Karlsruhe erneut zum Meister gekürt, diesmal in der Klasse U 18, in die der 16-Jährige zwischenzeitlich hoch gerückt ist. Dabei verbesserte Hummel seine Bestleistung um vier Zentimeter auf 4,50 Meter, die allerdings auch nötig war, um den Favoriten Ben Sky Fischer (LAZ Ludwigsburg) zu bezwingen. Der Ludwigsburger, der erst eine Woche vorher mit 4,55 Metern Landesmeister vor Hummel (4,30) geworden war, sprang zwar die gleiche Höhe wie der Leinfeldener, benötigte dafür aber vier Versuche mehr.