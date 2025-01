Leichtathletik – Hallensportfest: Nachwuchsathleten starten erfolgreich

Der TSV Denkendorf organisiert die schon 24. Auflage seines Schülersportfestes.











268 Nachwuchs-Leichtathletinnen und Leichtathleten aus 32 teilnehmenden Vereinen in den Altersklassen sieben bis 13 Jahren fanden sich zum ersten von insgesamt drei Leichtathletik-Hallensportfesten in den Sporthallen der Albert Schweitzer Schule in Denkendorf ein. Nach vielen Wochen des Trainings war es für die meisten Teilnehmer der erste Wettkampf im neuen Jahr. Auch die Leichtathletikabteilung des TSV Denkendorf war in der 24. Auflage ihres Schülersportfestes bestens organisiert. So wurde das „Spektakel“ zu einem großartigen Sportfest mit vielen Gänsehaut-Momenten.