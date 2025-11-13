Leichtathletik: Filder-Athlet Luca Madeo läuft deutschen U-23-Rekord

1 Filder-Athlet Luca Madeo läuft in Indianapolis voran. Foto: oh

Dem Nellinger Leichtathlet Luca Madeo von der LG Filder gelingt in Amerika der nächste Höhepunkt seiner Karriere.











Luca Madeo von der LG Filder ist in Amerika ein neuer Karrierehöhepunkt gelungen. Der 22-jährige Nellinger stellte beim Monumental-Halbmarathon in Indianapolis mit 1:03,31 Stunden einen neuen deutschen U-23-Rekord auf. Madeo unterbot die bisherige Bestmarke des Wattenscheiders Hendrik Pfeiffer aus dem Jahr 2015 um 9 Sekunden. Den Kreisrekord, den Martin Beckmann (LG Leinfelden-Echterdingen) seit 2010 mit 1:03,56 Stunden gehalten hatte, unterbot Madeo um 25 Sekunden.