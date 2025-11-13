Leichtathletik: Filder-Athlet Luca Madeo läuft deutschen U-23-Rekord
1
Filder-Athlet Luca Madeo läuft in Indianapolis voran. Foto: oh

Dem Nellinger Leichtathlet Luca Madeo von der LG Filder gelingt in Amerika der nächste Höhepunkt seiner Karriere.

Luca Madeo von der LG Filder ist in Amerika ein neuer Karrierehöhepunkt gelungen. Der 22-jährige Nellinger stellte beim Monumental-Halbmarathon in Indianapolis mit 1:03,31 Stunden einen neuen deutschen U-23-Rekord auf. Madeo unterbot die bisherige Bestmarke des Wattenscheiders Hendrik Pfeiffer aus dem Jahr 2015 um 9 Sekunden. Den Kreisrekord, den Martin Beckmann (LG Leinfelden-Echterdingen) seit 2010 mit 1:03,56 Stunden gehalten hatte, unterbot Madeo um 25 Sekunden.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.