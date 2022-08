EM-Euphorie und Missbrauchs-Schock Der Sport zwischen Himmel und Hölle

In all die Begeisterung um die Multi-WM in München mischte sich in den vergangenen Tagen der Schock über den jahrelangen Missbrauch im deutschen Schwimmen. Dies aufzuklären und künftig zu verhindern ist die wichtigste Aufgabe des deutschen Sports, kommentiert Dirk Preiß.