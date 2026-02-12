Leichtathletik: Eine Goldmedaille und ein Sechs-Meter-Sprung
1
Alena Klein von der LG Filder ist vor dem Start konzentriert. Foto: Felix Grueb

Der Esslinger Leichtathlet Lennart Kurz siegt im Hochsprung in Ulm – und im Sindelfinger Glaspalast überzeugten Alena Klein sowie Ben Rüdinger von der LG Filder.

Lennart Kurz von der TSG Esslingen hat bei den württembergischen U-16-Hallenmeisterschaften in Ulm im Hochsprung der M 14 mit 1,65 Metern die Goldmedaille gewonnen. Dabei steigerte er seine persönliche Bestleistung aus dem vergangenen Jahr um fünf Zentimeter. Spannend wurde es, nachdem Kurz bei einer Höhe von 1,62 Meter in den 3. Versuch gehen musste. Die Siegeshöhe packte der Esslinger dann gleich mit dem ersten Sprung. Damit verwies er den kurz führenden Cedrik Matthis (LG Nagoldtal/1,62) auf den 2. Platz. Eine weitere Bestleistung erzielte Kurz im Weitsprung der M 14 mit 5,11 Metern. Es war sein erster offizieller Sprung über die Fünf-Meter-Marke, der ihn auf den 5. Platz brachte.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.