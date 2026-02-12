Leichtathletik: Eine Goldmedaille und ein Sechs-Meter-Sprung

1 Alena Klein von der LG Filder ist vor dem Start konzentriert. Foto: Felix Grueb

Der Esslinger Leichtathlet Lennart Kurz siegt im Hochsprung in Ulm – und im Sindelfinger Glaspalast überzeugten Alena Klein sowie Ben Rüdinger von der LG Filder.











Lennart Kurz von der TSG Esslingen hat bei den württembergischen U-16-Hallenmeisterschaften in Ulm im Hochsprung der M 14 mit 1,65 Metern die Goldmedaille gewonnen. Dabei steigerte er seine persönliche Bestleistung aus dem vergangenen Jahr um fünf Zentimeter. Spannend wurde es, nachdem Kurz bei einer Höhe von 1,62 Meter in den 3. Versuch gehen musste. Die Siegeshöhe packte der Esslinger dann gleich mit dem ersten Sprung. Damit verwies er den kurz führenden Cedrik Matthis (LG Nagoldtal/1,62) auf den 2. Platz. Eine weitere Bestleistung erzielte Kurz im Weitsprung der M 14 mit 5,11 Metern. Es war sein erster offizieller Sprung über die Fünf-Meter-Marke, der ihn auf den 5. Platz brachte.