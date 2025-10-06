Leichtathletik: Drei Klassensiege für Esslinger Athletinnen
1
Hundertstel-Entscheid zwischen Emilia Gramlich (LG Esslingen) links vorne und Alena Klein (LG Filder/Nellingen) links hinten. Foto: Felix Grueb / oh

Trotz der kühlen Temperaturen überzeugt vor allem der weibliche Leichtathletik-Nachwuchs aus der Region beim 27. Schüler- und Jugendvergleichskampf in Baden-Baden.

Es war ein kalter letzter Wettkampftag, der eine rund fünf Monate lange, erfolgreiche Leichtathletik-Saison beendete. Eingehüllt in wollige Decken und gefütterte Jacken versuchten sich die 315 Athletinnen und Athleten im Aumattstadion in Baden-Baden einigermaßen warm zu halten. Gut, dass es den ganzen Tag trocken blieb und zur Mittagszeit die Temperaturen in den zweistelligen Bereich kletterten. Doch unbeeindruckt von diesen äußeren Bedingungen präsentierten sich die besten Kreis-Athleten aus der Saison 2025 beim 27. Schüler- und Jugendvergleichskampf zwischen den Kreisen Esslingen, Rastatt/Baden-Baden/Bühl und dem Bezirk Südpfalz, in toller Form, was die zahlreichen persönlichen Bestleistungen dokumentierten.

