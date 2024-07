Leichtathletik: Aileen Kuhn holt Gold bei den U-23-Meisterschaften

1 Volle Kraft und Konzentration: Die Wendlinger Athletin Aileen Kuhn beim Wurf. Foto: /Ralf Görlitz

Bei den deutschen Meisterschaften der U23 und U18 erreichen die Athletinnen und Athleten der Region in Mönchengladbach allesamt Top-10-Platzierungen.











Link kopiert

Mit einem Lächeln verließ die Wendlinger Hammerwerferin Aileen Kuhn den Wurfring und schüttelte die Unzufriedenheit der vergangenen Wochen in sekundenschnelle ab. Gerade hatte sie ihren dritten Versuch beendet, in dem das vier Kilogramm schwere Arbeitsgerät auf eine Weite von 68,45 Meter flog. Diese Leistung hätte eine Woche zuvor, bei den deutschen Meisterschaften der Aktiven, zum Titel gereicht. In Braunschweig war sie nach mit 66,32 Metern Dritte geworden. Bei den U-23-Meisterschaften in Mönchengladbach startete die 21-jährige Athletin des LAZ Ludwigsburg technisch wesentlich verbessert, was zu einer guten Serie von Würfen um die 67 Meter führte. Mit der Siegesweite von 68,45 Meter blieb die Wendlingerin nur 47 Zentimeter unter ihrer persönlichen Bestleistung von 68,92 Metern.