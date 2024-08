Leichenfund in Ulm: Toter in der Blau identifiziert

1 Die Identität der Leiche, die in der Ulmer Blau gefunden wurde, ist geklärt (Symbolfoto). Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied

Nach dem Fund einer Leiche am Donnerstag in der Ulmer Blau ist die Identität des Toten geklärt. Ein DNA-Test brachte den entscheidenden Hinweis.











Die Identität der am Donnerstag in der Ulmer Blau gefundenen Leiche ist geklärt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Toten handelt es sich um den seit Dezember 2023 in Ulm als vermisst gemeldeten Recep G. Im Rahmen der Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft Ulm zur zweifelsfreien Klärung der Identität einen DNA-Abgleich angeordnet.

Recep G. wurde zuletzt am Abend des 23. Dezember 2023 in einer Shisha-Bar in Ulm gesehen. Zunächst hatte die Familie über soziale Medien nach dem jungen Mann gesucht. Später wurde eine Öffentlichkeitsfahndung nach ihm über die Polizei eingeleitet. Schließlich setzten die Angehörigen auch eine Belohnung von 30.000 Euro für denjenigen aus, der G. wohlbehalten wiederfindet. Die Umstände des Todes sind nach wie vor nicht geklärt.