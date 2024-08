Leichenfund in Ulm: Obduktionsergebnis – Tote Person war schon lange im Wasser

1 In der Blau in Ulm wurde am Donnerstag ein Toter gefunden, nun gibt es erste Ergebnisse der Obduktion. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Michael Nägele

Nachdem am Donnerstag eine Leiche in der Blau in Ulm gefunden wurde, hat die Polizei nun erste Erkenntnisse der Obduktion veröffentlicht.











Link kopiert

Bei der Leiche die am Donnerstag in der Blau in Ulm gefunden wurde, handelt es sich um eine männliche Person. Dies konnte am Freitag im Rahmen der Obduktion festgestellt werden, wie die Polizei berichtet.

Zudem sei festgestellt worden, dass der Tote bereits seit geraumer Zeit im Wasser lag. Weil die Identität des Toten weiterhin offen bleibt, wurde zudem eine DNA-Probe entnommen, deren Auswertung Klarheit bringen soll. Die Ergebnisse werden allerdings erst in mehreren Tagen erwartet, so die Polizei. Hinweise auf Gewalteinwirkung konnten demnach im Rahmen der Obduktion nicht festgestellt werden.