Eine Zeugin entdeckt am Dienstagabend die Leiche eines jungen Mannes in Reutlingen. Rettungskräfte bergen den ertrunkenen 26-Jährigen. Nun legen die Ermittler erste Details zur Todesursache offen.















Rettungskräfte haben am Dienstagabend die Leiche eines 26-Jährigen aus dem Fluss Echaz in Reutlingen geborgen. Nach Angaben der Polizei rief eine Zeugin gegen 20.10 Uhr den Notruf an. Daraufhin rückten Rettungs- und Einsatzkräfte im Bereich des Parkplatzes eines Discounters in der Emil-Adolff-Straße an. Taucher der Feuerwehr bargen die Leiche aus dem Fluss.

Am Mittwoch hat die Kriminalpolizei das vorläufige Ergebnis der Obduktion vorgelegt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 26 Jahre alte Mann alleine in die Echaz gestürzt und ertrunken ist. Der aktuelle Stand der Ermittlungen gibt demnach keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des Mannes her.