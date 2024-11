Leichenfund in Fellbach-Oeffingen: Hinweise auf Gewaltverbrechen - Kriminalpolizei ermittelt

Leichenfund in Fellbach-Oeffingen

In Fellbach wird am Freitag die Leiche einer Frau entdeckt. Es gibt Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Was bisher bekannt ist.











In Fellbach ist am Freitag gegen 17.10 Uhr eine weibliche Person tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, lag die Leiche im Bereich des Fellbacher Landungsstegs im Weidachtal nordwestlich von Oeffingen. Die Frau habe äußere Verletzungen aufgewiesen. Eine am Samstagmorgen durchgeführte Obduktion habe bestätigt, dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sei, teilte die Polizei mit.

Keine näheren Angaben zur Identität der Toten

Mit weiteren Details hielt man sich indes zurück. Nicht nur die Art der tödlichen Verletzungen wird „aus ermittlungstaktischen Gründen“ im Dunkeln gelassen. Auch über Identität oder Alter der Frau möchte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Angaben machen. „Wir sind noch sehr früh in den Ermittlungen“, sagte er am Wochenende, vielleicht könne man Anfang der Woche mehr bekannt geben.

Sonderkommission ist eingerichtet

Die Kriminalpolizei Waiblingen habe zur Aufklärung der Tatumstände umgehend die Sonderkommission (SOKO) „Fluss“ eingerichtet. Dazu wurden bereits am Samstag umfangreiche Ermittlungs- und Suchmaßnahmen unter Einsatz von Polizeibooten, Suchhunden und des Polizeihubschraubers eingeleitet.

Noch ein zweiter Fall beschäftigt zurzeit eine Soko des Polizeipräsidiums Aalen. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Oeffingen ist der zweite Fall eines tödlichen Gewaltverbrechens, der zurzeit eine Sonderkommission des Polizeipräsidiums Aalen beschäftigt. Wie berichtet, ist vor sechs Wochen auf einem Gartengrundstück zwischen Schwaikheim und Winnenden die Leiche einer 75-jährigen Frau entdeckt worden. Auch hier hatte eine Obduktion bestätigt, dass die Seniorin gewaltsam zu Tode gekommen war. Die 30-köpfige Sonderkommission mit dem Namen „Garten“ ermittelt seither – mit nur mäßigem Erfolg. Zuletzt ist der Fall in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY dargestellt worden. Etwa zehn Hinweise hat die Polizei auf die Ausstrahlung hin erhalten. Der Durchbruch ist damit allerdings noch nicht gelungen.

Weitere Informationen folgen.