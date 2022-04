Leichenfund in Esslingen

1 Der Mann ist laut Polizeiangaben einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Foto: SDMG/Kohls/Woelfl

Die Polizei sucht dringend Hinweise zu dem Leichnam, der an Ostermontag in einem Waldstück zwischen Esslingen-Sirnau und Deizisau gefunden wurde.















Link kopiert

Die Identität des Mannes, dessen Leichnam an Ostermontag in einem Waldstück zwischen dem Esslinger Stadtteil Sirnau und Deizisau gefunden wurde, ist laut Polizeiangaben weiterhin ungeklärt. Deshalb geht die Polizei nun mit einem Phantombild des Opfers an die Öffentlichkeit.

Zwischen 40 und 50 Jahre alt

Die Ermittler hoffen auf die Mithilfe der Bevölkerung: Wer erkennt den Mann oder die Kleidungsstücke, die das Opfer zuletzt trug? Der Unbekannte dürfte zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, ist 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat kurze Haare. Mit etwa 100 Kilo Gewicht hat er eine stark übergewichtige Statur. Auffällig ist eine hellere, größere Warze auf dem rechten Augenlid. Bekleidet war er mit einer Jeanshose, blauen Lederhalbschuhen der Marke Lloyd, Schuhgröße 46, und einem langärmeligen Oberteil der Marke Tom Tailor mit einem Aufdruck im Vorderbereich.

Keine Angaben zur genauen Todesursache

Der Leichnam war am Nachmittag des Ostermontags von Spaziergängern in einem Gebüsch beim Forstweg Erlenhau gefunden worden. Wie er dorthin gelangte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Auch die Umstände der Tat sind bislang nebulös. Sicher ist nur, dass der etwa 40- bis 50-Jährige einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Zur genauen Todesursache wollen Polizei und Staatsanwaltschaft zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben machen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0711/3990-177 und auch jede Polizeidienststelle entgegen.