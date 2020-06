1 In dem Haus fanden die Beamten die Leiche und den Schwerverletzten. Foto: SDMG/Schulz

Am Montag stößt die Polizei in Dettenhausen auf die Leiche einer 26-Jährigen und ihren schwer verletzten Mann. Der 28-Jährige ist in Haft – er soll seine Frau getötet und sich dann selbst verletzt haben.

Dettenhausen - Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau und dem Fund ihres schwer verletzten Ehemanns in Dettenhausen (Kreis Tübingen) hat die Polizei neue Erkenntnisse. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, ermitteln die Behörden gegen den Mann wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Am Montag fanden Polizeibeamte die Leiche der 26 Jahre alten Frau und den mit mehreren Messerstichen verletzten 28-jährigen Mann in ihrer gemeinsamen Wohnung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der 28-Jährige zuerst seine Frau getötet haben soll und danach versuchte sich selbst umzubringen. Das Tatmesser fanden die Beamten in der Wohnung. Bislang geht die Polizei nicht von einer Beteiligung weiterer Personen aus.

Der Tatverdächtige wurde nach dem Fund notoperiert und kam am Mittwoch in Haft. Ein Familienangehöriger hatte die Polizei am Montag alarmiert, nachdem der Mann nicht zu einer vereinbarten Verabredung gekommen war. Die Ermittlungen zum Motiv des 28-Jährigen sowie des genauen Tathergangs seien noch nicht abgeschlossen, so die Polizei.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/