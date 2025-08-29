Leiche in Koffer in Bonlanden: Polizei bittet nach Leichenfund mit drei konkreten Fragen um Hinweise

1 In der Nähe des Fundorts befindet sich ein Kaugummiautomat. Foto:

Bauhof-Mitarbeiter haben am Donnerstagvormittag eine Leiche in einem Koffer in der Nähe eines Spielplatzes in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslignen) gefunden.

Nun soll eine 44-köpfige Sonderkommission die Todesumstände aufklären. Die Ermittler hoffen dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dazu haben die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidiums Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung drei Fragen formuliert, die für die Ermittlungen von besonderer Bedeutung sind.

Leiche in Filderstadt-Bonlanden: Polizei sucht Zeugen

Wer hat in Bonlanden, in dem Wohngebiet am nördlichen Ortsrand, in den vergangenen Wochen verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem ist eine Person aufgefallen, die in letzter Zeit in diesem Bereich mit einem Koffer unterwegs war?

Wem sind in den vergangenen Wochen verdächtige Fahrzeuge in dem Wohngebiet zwischen der Bonländer Hauptstraße und der Ringstraße aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei rund um die Uhr telefonisch unter 0711/3990-660 entgegen. Die Sonderkommission ist auch per Mail unter esslingen.kd.soko-hinweis@polizei.bwl.de erreichbar, heißt es in der Mitteilung.

Eine Obduktion des Opfers soll im Laufe des Freitags näheren Aufschluss über das Geschlecht, das Alter sowie die Todesursache und den Todeszeitpunkt geben.

Leiche in Filderstadt-Bonlanden war teils schon skelettiert

Passanten hatten dem örtlich zuständigen Bauhof das Gepäckstück in der Nähe eines Spielplatzes an einem Bachlauf in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße gemeldet. Sie gingen wohl von einer illegalen Müllentsorgung aus.

Mitarbeiter des Bauhofs rückten am Donnerstagvormittag an, um den Koffer zu entsorgen. Vor Ort stellten sie starken Geruch fest und öffneten den Koffer. Darin fanden sie die Leiche, die bereits stark verwest, zum Teil schon skelettiert war, heißt es in der Mitteilung. Die geschockten Männer verständigten die Polizei.

Die Beamten der Kriminalpolizei nahmen noch am Fundort die Ermittlungen auf.

Leiche in Filderstadt-Bonlanden: Polizei befragt Anwohner

Auch am Tag danach sind Experten des Landeskriminalamtes am Fundort, heißt es in einer Mitteilung am Freitagmittag. Die Ermittler befragen demnach Anwohner und Spaziergänger.

Auch eine Drohne ist am Freitag im Einsatz und überfliegt den Fundort an einem Bachlauf. Bereits am Vortag hatten die Beamten Mülleimer durchsucht und verdächtige Gegenstände sichergestellt, heißt es.