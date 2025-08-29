Leiche in Koffer in Bonlanden: Obduktion offenbart erste Erkenntnisse

1 Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Foto: Markus Lenhardt/dpa

Am Donnerstag wird in Filderstadt-Bonlanden eine Leiche in einem Koffer entdeckt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Eine Obduktion offenbart erste Erkenntnisse.











﻿ Nach dem grausigen Fund einer Leiche, die sich in einem Koffer in der Nähe eines Spielplatzes in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) befunden hatte, ist der Leichnam am Freitag obduziert worden. Dabei hat die Obduktion ergeben, dass es sich bei der Leiche um eine Frau handelt.

„In welchem Alter die Frau war und wie sie starb, ist uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt“, erklärt Polizeisprecher Michael Schaal. Dies liege vor allem an dem fortgeschrittenen Verwesungszustand der Toten, die teilweise schon skelettiert war. Ebenfalls könne noch nicht gesagt werden, wann die Frau zu Tode kam.

Neben der 44-köpfigen Sonderkommission Trolley, bei der bereits erste Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen seien, befänden sich nun auch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz vor Ort und durchkämmen die Gegend nach Hinweisen. Hinweise erhoffen sich die Beamten nach wie vor von Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0711/3990-660 rund um die Uhr melden können. Außerdem ist die Sonderkommission auch unter der E-Mailadresse esslingen.kd.soko-hinweis@polizei.bwl.de erreichbar.

Vor allem drei Fragen sind für die Ermittler von Interesse:

• Wer hat in Bonlanden, in dem Wohngebiet am nördlichen Ortsrand, in den vergangenen Wochen verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

• Wem ist eine Person aufgefallen, die in letzter Zeit in diesem Bereich mit einem Koffer unterwegs war?

• Wem sind in den vergangenen Wochen verdächtige Fahrzeuge in dem Wohngebiet zwischen der Bonländer Hauptstraße und der Ringstraße aufgefallen?