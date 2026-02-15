Leiche im Rems-Murr-Kreis: 58-Jähriger tot in Berglen gefunden – vermutlich Sturz vom Balkon

5 Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen übernommen. Foto: Blaulichtzentrale/Kevin Lermer

Ein Mann wurde in Berglen-Erlenhof tot unter einem Balkon entdeckt. Die genauen Umstände werden noch untersucht, doch die Polizei hat bereits eine klare Vermutung.











In der Daimlerstraße im Berglener Teilort Erlenhof (Rems-Murr-Kreis) ist am Sonntagmorgen ein 58 Jahre alter Mann tot in einer Hofeinfahrt gefunden worden. Das teilte das Polizeipräsidium Aalen mit.

Nach bisherigem Ermittlungsstand könnte der Mann aus rund acht Metern Höhe von einem Balkon gestürzt sein. Er lag unterhalb des Balkons. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus. Hinweise auf Fremdeinwirkung oder einen Suizid gibt es nach Angaben der Ermittler nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen übernommen. „Wir gehen im Ausschlussverfahren vor“, sagte ein Polizeisprecher. Ob eine Obduktion angeordnet wird, entscheidet die zuständige Staatsanwaltschaft am Montag.