1 In Freudenstadt wurde die Leiche einer jungen Frau gefunden (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Am vergangenen Samstag wird eine Leiche in einem Waldstück bei Freudenstadt entdeckt – es handelt sich dabei um eine Frau. Derweil sind noch viele Fragen offen.

Freudenstadt - Bei der in einem Wald bei Freudenstadt im Nordschwarzwald gefundenen Leiche handelt es sich um eine Frau. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit. Die Tote im Alter von mindestens 20 Jahren sei aber weiterhin nicht identifiziert. Ergebnisse der Obduktion liegen nun vor, könnten aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht mitgeteilt werden, hieß es weiter.

Leiche in einem Waldstück gefunden

Die Umstände des Todes der jungen Frau liegen damit weiter im Dunkeln. Spezialisten des Landeskriminalamtes seien am Dienstag nochmals vor Ort gewesen, um den Fundort zu vermessen und weitere Spuren zu sichern.

Am Montag hatte die Polizei die Sonderkommission „Pfad“ mit rund 30 Ermittlern eingerichtet, die das Geschehen rund um den Tod der Frau ermitteln soll. Die Tote war am vergangenen Samstagmittag in einem Waldstück an der Bundesstraße 28 entdeckt worden.