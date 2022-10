OB-Wahlkampf in Tübingen Zwei Frauen gegen Amtsinhaber Boris Palmer

In zweieinhalb Wochen ist OB-Wahl in der Universitätsstadt Tübingen, der Boris Palmer seit 16 Jahren vorsteht. Die zugelassenen sechs Kandidaten hatten offiziell Gelegenheit, sich nacheinander vorzustellen, ohne zu hören, was der jeweils andere sagte.