Lernfabrik Industrie 4.0 in Kirchheim Azubis werden fit gemacht für die digitale Zukunft

In der Lernfabrik Industrie 4.0 an der Kirchheimer Max-Eyth-Schule werden angehende Fachkräfte in Kooperation mit zwei weiteren Berufsschulen aus dem Kreis Esslingen auf die zunehmende Digitalisierung in den Betrieben vorbereitet.