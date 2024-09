Lehrbeginn im Kreis Esslingen: Zahl der Ausbildungsverträge ist gestiegen

Im September ist Beginn des Ausbildungsjahres. Die IHK im Kreis Esslingen vermeldet eine gestiegene Zahl besetzter Lehrstellen. Auch die Statistik der Agentur für Arbeit zeigt nach oben.











In dieser Woche sind viele junge Menschen im Kreis Esslingen in ihre Berufsausbildung gestartet. Ein positives Fazit zieht die Industrie- und Handelskammer Esslingen-Nürtingen (IHK): Demnach haben sich in diesem Jahr erneut mehr junge Menschen für eine duale Ausbildung entschieden. Den IHK-Zahlen zufolge starteten in diesen Tagen 1720 neue Auszubildende in den Betrieben der Industrie, des Handels, in Hotels und Gaststätten sowie Dienstleistungsunternehmen. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in den IHK-Berufen sei gegenüber dem Vorjahresstichtag um drei Prozent gestiegen. Ähnliche Entwicklungen bildet die Statistik der Agentur für Arbeit ab. Demnach ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber im Vergleich zum Vorjahr 2023 um 5,2 Prozent gestiegen auf 2290 Personen. 985 von ihnen haben schon einen Ausbildungsplatz gefunden (plus 2,7 Prozent).

Die steigenden Ausbildungszahlen zeigen nach Auffassung der IHK, dass immer mehr junge Menschen die duale Ausbildung als attraktiven Karriereweg erkennen. „In der dualen Ausbildung arbeiten die Auszubildenden von Anfang an mit. Dadurch können sie früh Berufserfahrung sammeln – ein entscheidender Vorteil auf dem Arbeitsmarkt“, sagt Heike Kauderer, die Präsidentin der IHK-Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen. Dennoch fordert sie Verbesserungen, um bei noch mehr Schülerinnen und Schülern Interesse zu wecken. Die Berufsorientierung in den Schulen und vor allem an den Gymnasien müsse weiter gestärkt werden. „Zusätzliche verbindliche Praxiserfahrungen ab der elften Klasse in unterschiedlichen Ausbildungsberufen wären ein Schritt in Richtung intensivere Berufsorientierung“, sagt Kauderer. So könnten Schülerinnen und Schüler der Gymnasien frühzeitig Einblicke in verschiedene Berufsfelder erhalten. Die Berufswahl müsse nicht zwangsläufig aufgrund des Abiturs in ein Studium münden, wirbt die IHK-Präsidentin, die selbst die Hotels Hirsch und Lamm mit Gastronomien in Ostfildern führt.

Viele Jugendliche wollen ins Büromanagement

Spitzenreiter unter den IHK-Berufsfeldern sei die Banken- und Versicherungsbranche, die ihre Zahlen von 42 Neuverträgen 2023 auf 86 Neuverträge 2024 mehr als verdoppelt habe. Zuwachs verzeichne auch der Handel mit 344 Neuverträgen (plus 17,4 Prozent). Das Gastro- und Hotelgewerbe verbuche ein Plus von knapp drei Prozent.

Abschließende Zahlen, wie viele Auszubildende in dieser Saison eine passende Lehrstelle im Landkreis gefunden haben, wird es erst in ein paar Monaten geben. Schon jetzt ist klar, welche Berufe bei den Jugendlichen am beliebtesten sind. Zu den Top drei zählen Kaufmann oder -frau im Büromanagement, Kfz-Mechatroniker Pkw-Technik sowie medizinische Fachangestellte. Die Top drei unter den von Betrieben angebotenen Berufen sind dagegen Kaufmann oder -frau im Einzelhandel, Verkäuferin oder Verkäufer sowie zahnmedizinische Fachangestellte beziehungsweise zahnmedizinischer Fachangestellter.

Einstieg in die Ausbildung noch möglich

Ende August waren noch 412 Personen im Kreis Esslingen auf der Suche nach einer Lehrstelle, 1135 Ausbildungsplätze waren noch unbesetzt. Auch kurz vor Ausbildungsbeginn bis in den Oktober hinein sei ein Einstieg in eine Ausbildung auch für Kurzentschlossene noch möglich, betont die Agentur für Arbeit. Jugendliche sollten sich jetzt aber schnellstmöglich bei der Berufsberatung melden. Zur Berufsorientierung rät die IHK zudem, im Rahmen der den Praktikumswochen vom 14. bis 31. Oktober eintägige Praktika zu absolvieren, um unterschiedliche Berufsfelder kennen zu lernen.