Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst: Höhepunkt der Streikwelle in Stuttgart

1 Am vorigen Mittwoch hat ein Teil der Streikenden mit einem Demozug und auf dem Marktplatz protestiert (rechts). Foto: /Fotoagentur Stuttgart/Rosar, Imago/Arnulf Hettrich, dpa

Nach dem Stuttgarter Streikauftakt am vorigen Mittwoch in den Bereichen des Jugendamtes plant die Gewerkschaft Verdi eine noch größere Aktion für den kommenden Donnerstag – dann im gesamten öffentlichen Dienst der Landeshauptstadt.











Mit Arbeitsniederlegungen unter anderem in Esslingen und Waiblingen hat die Gewerkschaft Verdi am Montag die dritte Streikwoche im öffentlichen Dienst eingeleitet. Ein Höhepunkt der ersten Warnstreikwelle dieses bundesweiten Tarifkonflikts soll am Donnerstag ein großer Aktionstag vor allem in Stuttgart sein. Dann werden alle Bereiche des öffentlichen Dienstes in den Ausstand gerufen: Ämter, Verwaltungen und Eigenbetriebe.