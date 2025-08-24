Mit fast 35 000 Teilen: Warum die Stadtkirche neu gebaut wird

1 Die Esslinger Stadtkirche St. Dionys am Marktplatz soll noch einmal neu entstehen – nur etwas kleiner als das Original. Foto: Roberto Bulgrin

Ganz ohne Mörtel und Beton soll St. Dionys noch einmal errichtet werden. Bei der Lego-Aktion des Esslinger Wahrzeichens können Zuschauer mit dabei sein.











Link kopiert

Die Esslinger Stadtkirche St. Dionys wird noch einmal erbaut. Zwar etwas kleiner als bisher, doch auch en miniature macht das Gotteshaus sehr viel her. Konstrukteur Martin Schaal aus Renningen im Kreis Böblingen möchte das Wahrzeichen mit Legosteinen nachstellen. Das Bau-Event geht öffentlich im Stadtmuseum „Gelbes Haus“ am Hafenmarkt über die Bühne.