Ganz ohne Mörtel und Beton soll St. Dionys noch einmal errichtet werden. Bei der Lego-Aktion des Esslinger Wahrzeichens können Zuschauer mit dabei sein.
Die Esslinger Stadtkirche St. Dionys wird noch einmal erbaut. Zwar etwas kleiner als bisher, doch auch en miniature macht das Gotteshaus sehr viel her. Konstrukteur Martin Schaal aus Renningen im Kreis Böblingen möchte das Wahrzeichen mit Legosteinen nachstellen. Das Bau-Event geht öffentlich im Stadtmuseum „Gelbes Haus“ am Hafenmarkt über die Bühne.