Lego-Ausstellung mit Star-Wars- und Jurassic-Park-Szenen: Ein Tor in die Filmwelt mitten in Nürtingen

Ein Tor in die Filmwelt mitten in Nürtingen

1 Szenen aus der Welt der Dinosaurier-Filmreihe Jurassic Park sind in Nürtingen zu sehen. Foto: /Rainer Kellmayer

Hier erstehen die Filmsets von „Star Wars“ oder „Jurassic Park“ in Miniatur wieder auf: Im Stadtmuseum Nürtingen (Kreis Esslingen) gibt es derzeit eine Lego-Ausstellung. Lego-Fans aus Baden-Württemberg haben die Exponate gebaut. Sie geben auch Kurse.











Wer hat nicht als Kind oder Jugendlicher mit Lego-Steinen gespielt und seine Kreativität beim Bauen von Gebäuden und anderen Objekten erprobt? Dass die Faszination der farbigen Kunststoffklötzchen ungebrochen ist, zeigt das große Publikumsinteresse an der Ausstellung „Lego – Mit Star Wars Special“, die seit Mitte November im Stadtmuseum Nürtingen läuft. „Bisher hatten wir schon mehr als 2000 Besucher. An einem Sonntag kamen sogar 300 Lego-Fans in unser Haus“, freut sich die Museumsleiterin Melina Wießler über den regen Zuspruch.

Nach 2016 und 2019 ist dies bereits die dritte Lego-Ausstellung in Nürtingen. Anlass war die seit 25 Jahren bestehende kreative Partnerschaft zwischen Lucasfilm, dem Produzenten der Star-Wars-Filme, und der 1932 von Ole Kirk Kristiansen gegründeten dänischen Firma Lego. Doch in der sich über zwei Etagen erstreckenden Ausstellung sind auf den Spuren der Star-Wars-Protagonisten Luke Skywalker oder Han Solo nicht nur faszinierende Raumschiffe und futuristische Weltraumstationen zu sehen. Auch andere Themengebiete aus dem schier unendlichen Lego-Universum wie berühmte Bauwerke, flotte Rennwagen aus der Serie „Speed Champions“ oder Filmszenen aus „Jurassic Park“ begeistern die Besucherinnen und Besucher.

Museumsleiterin Melina Wießler vor dem Lego-Nachbau einer mittelalterlichen Stadt. Foto: Rainer Kellmayer

In enger Zusammenarbeit mit den Klötzlebauern Ulm und Ludwigsburg, einem Zusammenschluss von rund 80 Lego-Fans aus ganz Süddeutschland, wurde die Ausstellung konzipiert. Die Museumsleitung kuratierte die Exposition, sorgte neben der Werbung für eine wirkungsvolle Positionierung der Schaukästen und ein schlüssiges Lichtkonzept. In mehrtägiger Arbeit bauten dann die Klötzlebauer die vielfältigen Objekte auf, die fast ausschließlich aus ihrem reichen Fundus stammen.

Das Spektrum der Besucher ist weit gespannt: Von Kindern über Teenagern bis hin zu Besuchern im Rentenalter, und oft besuchen auch ganze Familien das Stadtmuseum. Die Neugier der Gäste wird durch interaktiv eingebundene Stationen und ein Quiz, das durch die Ausstellung führt, angeregt.

Beispielsweise ist in einem Schaukasten – zwischen zahlreichen futuristischen Gestalten – ein mittelalterlicher Ritter versteckt, den es als Fremdkörper zu entdecken gilt. „Für die Kinder ist dies kein Problem“, sagt Melina Wießler. „Sie sind mit Feuereifer bei der Sache und beobachten die Objekte sehr intensiv“. Die Erwachsenen stünden dem in Nichts nach: Star Wars treffe den Nerv des Publikums, zumal die Streaming-Anbieter derzeit viele Filme zeigen, die in fiktiven Fantasy-Welten spielen.

Lego-Fans geben Workshops

Dass durch die Lego-Ausstellung Besucher ins Nürtinger Stadtmuseum gelockt werden, die noch nie ein Museum betreten haben, freut Wießler. Viele würden sich auch die gleichzeitig im Stadtmuseum laufende Ausstellung über die Nürtinger Stadtgeschichte anschauen. Das Interesse reicht weit über Nürtingen hinaus: Die Besucher kommen aus dem Großraum Stuttgart, aber auch Lego-Fans von der Ostalb haben schon den Weg ins Stadtmuseum gefunden.

Auch bei Schulklassen und Kindergartengruppen stößt die Schau auf großes Interesse. Für Gruppen werden Führungen angeboten, man kann die Lego-Welt jedoch auch auf eigene Faust erkunden. Zudem bieten die Ulmer Klötzlebauer Lego-Workshops an. „Der erste Workshop im Januar ist bereits ausgebucht“, erzählt Melina Wießler. „Doch für die Kurse am 8. Februar und 8. März kann man sich noch anmelden“.

Die Lego-Ausstellung läuft noch bis zum 9. März 2025 und kann zu den üblichen Öffnungszeiten des Stadtmuseums besucht werden. In den Weihnachtsferien ist das Haus nach Angaben von der Webseite allerdings am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Am 26. Dezember ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, an den übrigen Wochentagen von 14 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter www.stadtmuseum-nuertingen.de