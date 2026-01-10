Legendärer Stuttgarter Bioladen: Der „Grünschnabel“ eröffnet neu – „Für uns ist das wie ein Sechser im Lotto“
Harmonische Übergabe: „Grünschnabel“-Gründerin Inge Wick mit dem neuen Betreiber Moritz Braun. Foto: Daniel Gräfe

Der Stuttgarter Bioladen „Grünschnabel“ in Vaihingen hat einen neuen, erst 25 Jahre alten Besitzer – Gründerin Inge Wick ist von der Nachfolge begeistert. Doch was hat der Neue vor?

Ein Baby gibt man nicht so leicht an einen Fremden. Das war auch Moritz Braun bewusst, als er vor kurzem den Stuttgarter Bioladen „Grünschnabel“ übernommen hat. Der „Grünschnabel“ ist unter den Stuttgarter Bioläden eine Institution. Und für die Gründerin Inge Wick ist der Laden auch im Alter von 43 Jahren ihr Baby geblieben.

