Legendärer Fußballer: ARD zeigt Gedenkfeier für Franz Beckenbauer

1 Am 7. Januar starb der legendäre Fußballer Franz Beckenbauer. Foto: IMAGO/Manfred Segerer/IMAGO/Manfred Segerer

Die ARD strahlt in wenigen Tagen die Gedenkfeier zu Ehren von Franz Beckenbauer aus. Alle Details zu der Übertragung.











Link kopiert

Die ARD strahlt am 19. Januar live die Gedenkfeier zu Ehren von Franz Beckenbauer (1945-2024) aus. Das teilte der Sender am Donnerstag in München mit. Der legendäre Fußballer starb am 7. Januar im Alter von 78 Jahren. Ab 15.00 Uhr wird im Ersten und in der Mediathek live aus der Allianz Arena in München von der Veranstaltung berichtet. Moderatorin ist Esther Sedlaczek.

Der FC Bayern hat sich eigenen Angaben zufolge bewusst für eine Feier in der Allianz Arena entschieden. Zum einen gäbe es das Stadion ohne Beckenbauers Engagement nicht. Zum anderen hatte der „Kaiser“, wie er genannt wurde, immer ein Herz für jeden gehabt. Daher sollten möglichst viele Menschen die Möglichkeit bekommen, sich von ihm zu verabschieden. Sie erwarte ein Festakt mit Reden von Weggefährten und Würdenträgern sowie musikalischen Beiträgen im Kreise der Bayern-Familie und allen, die Beckenbauer über die Jahrzehnte bewegt habe: „als Spieler, Trainer, Präsident und einzigartige Persönlichkeit.“

Der aus München stammende Beckenbauer, der von 1964 bis 1977 für den FC Bayern München spielte und dessen Ehrenpräsident war, gehörte mit seiner Eleganz und Übersicht zu den besten seines Fachs. Als einem der wenigen gelang ihm das Kunststück, sowohl als Spieler 1974 wie auch als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft 1990 den WM-Titel zu holen. Außerdem brachte er 2006 die Fußballweltmeisterschaft nach Deutschland.