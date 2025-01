Leerstands-Management ist Chefsache: Nürtinger OB will bei Läden und Gastronomie mitreden

1 Der Nürtinger Oberbürgermeister Johannes Fridrich möchte dringend wieder einen Herrenausstatter in dem Eckhaus ansiedeln. Foto: Ines Rudel

Die Stadt Nürtingen hat ein Geschäftshaus in bester Lage am Marktplatz erworben. Ziel ist die Wiederansiedlung eines Herrenausstatters in der Innenstadt. Eine Zwischennutzung zeichnet sich ab.











In Nürtingen ist das Thema Leerstand von gewerblichen Flächen seit Jahren Chefsache. Der Oberbürgermeister Johannes Fridrich setzt sich vor allem für die Belegung von Verkaufs- und Gastroflächen in der Innenstadt ein. Damit möchte Fridrich in erster Linie die Nürtinger Altstadt zwischen Stadtbalkon und Marktplatz beleben. Jüngst hatte sich die Kommune für ein finanzielles Engagement im Kampf gegen den Leerstand entschlossen. Dafür hat der Gemeinderat unlängst grünes Licht gegeben und mehrheitlich für den Kauf eines Wohn- und Geschäftshauses in bester Nürtinger Lage gestimmt. Es handelt sich um das sogenannte Besemer-Hauses in der Apothekerstraße 2, ein Eckhaus am Nürtinger Marktplatz gelegen.