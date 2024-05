Leerstand in Stuttgart vor der Fußball-EM: Warum das Saigon an der Königstraße auch nach drei Jahren nicht öffnen darf

1 Das Streetfood-Restaurant Saigon 75 im Marquardt-Gebäude an der Königstraße wartet seit drei Jahren auf den Start. Foto: /StZN

Während der Fußball-EM, wenn Stuttgart Zehntausende erwartet, sollte es keine leeren Läden in der City geben. So will es die Stadt. Kann Gastronom Huong Tien Do bis dahin sein Restaurant Saigon 75 öffnen? Seit drei Jahren streitet er sich mit den Ämtern darum.











Direkt unter dem Brautmodenladen Da Vinci im Marquardt-Gebäude befindet sich an der Königstraße das vietnamesische Restaurant Saigon 75. Fertig eingerichtet und umgebaut ist das Lokal des Gastronomen Huong Tien Do in den Räumen eines früheren Waffen- und Messerladens. Der Inhaber der Streetfood-Kette MinMin, der in der 1980ern in jungen Jahren als Flüchtling mit seinen Eltern nach Deutschland kam, will im früheren Hotel Marquardt Köstlichkeiten aus der Garküche seiner Heimat anbieten.