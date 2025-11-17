Leerstand in Stuttgart: Das leer stehende Haus in Bad Cannstatt könnte zwangsversteigert werden
8
Das Gebäude an der Annabergstraße 2 in Bad Cannstatt steht schon lange leer. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Stadt reagiert jetzt auf den Vorwurf, im Fall eines zum Lost Place verkommenden Hauses in Bad Cannstatt, nicht hart genug durchzugreifen. Die Lesermeinungen sind gespalten.

Ein Eigentümer weigert sich trotz Zwangsgeld, sein leer stehendes und bald zum Lost Place verkommenes Wohnhaus in der Bad Cannstatter Annabergstraße 2 dem Wohnungsmarkt zuzuführen – wir berichteten darüber. Peter Mielert, der sich im Jahr 2022 nach 42 Jahren aus dem Bezirksbeirat Bad Cannstatt verabschiedet hat, und Rolf Gaßmann, Vorsitzender des Mietervereins Stuttgart, werfen der Stadt vor, nicht genug durchzugreifen.

