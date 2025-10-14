Leerstand in Köngen: Was soll aus der ehemaligen Bücherecke werden?

Was soll aus der ehemaligen Bücherecke werden?

1 Reges Interesse herrschte beim ersten Infoabend bezüglich der Zukunft der ehemaligen Köngener Bücherecke. Foto: kd

Die Zukunft der ehemaligen Bücherecke treibt Verwaltung und Bürger in Köngen um – in einem ersten Dialog wurden einige Ideen entwickelt.











Was wird aus der ehemaligen Bücherecke in der Köngener Ortsmitte? Eine Frage, die viele Bürger der Kommune umtreibt – zumindest war das Interesse am ersten Infoabend bezüglich der Zukunft der Räumlichkeiten in zentraler Lage groß. „Man weiß ja nie, ob man bei einer solchen Veranstaltung letztlich alleine dasitzt“, freute sich Julia Opitz von der Gemeindeverwaltung, die mit der Projekt betraut ist, über die rund 60 Teilnehmer, die sich jüngst in der Zehntscheuer eingefunden hatten.