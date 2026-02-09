Leerstand in Filderstadt: „Der Investor ist raus“: Wie geht’s weiter im früheren Schuhhaus Breuning?
1
Kunstschulleiter Ali Schüler, Erster BM Falk-Udo Beck und Sabine Schäfer-Gold von Aufbruch Plattenhardt (von links) vor dem ehemaligen Schuhhaus Breuning. Foto: Caroline Holowiecki

Seit Jahren steht das einstige Schuhhaus Breuning in Plattenhardt leer. Der geplante Neubau liegt auf Eis. Eine Bürgerinitiative hat derweil die Schaufenster verschönert.

﻿Nahezu zehn Jahre ist es her, dass das Schuhhaus Breuning in Plattenhardt geschlossen wurde. Anfang 2017 war Schluss. Nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern weil sich der Inhaber Hans Breuning lang zuvor geschworen hatte, mit 60 aufzuhören. Zwei Jahre lang hatte er nach einem Nachfolger gesucht – vergeblich. Und so steht das große Ladengeschäft an der Uhlbergstraße leer.

