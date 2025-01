Leerstand in Esslingen: Was tut sich bei H. Th. Schmidt?

Seltenes Wetterphänomen in der Region Gruselige Wolkenlöcher über Esslingen – was steckt dahinter?

Esslinger beobachten am späten Montagabend gruselig anmutende Wolkenlöcher mit geisterhaften Wolkenschleiern am Himmel. Der Deutsche Wetterdienst Stuttgart erklärt, was dahinter steckt.