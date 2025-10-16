Leerstand am Zollberg: Schlecker-Filiale in Esslingen steht seit zehn Jahren leer – warum?

1 Alles andere als ein Schmuckstück: die ehemalige Schlecker-Filiale am Zollberg. Foto: Roberto Bulgrin

Seit mehr als zehn Jahren steht die ehemalige Schlecker-Filiale am Esslinger Zollberg leer. Immer wieder mal hieß es gerüchtweise, dass sich daran „in nächster Zeit“ etwas ändern werde. Allein: Es blieb bei vagen Ankündigungen. Passiert ist nichts.

Vor kurzem hat der Bürgerausschuss Zollberg einen Internet-Post abgesetzt, der – mit gutem Willen – zumindest eine vage Hoffnung erkennen ließ, dass sich an dem unbefriedigenden Zustand etwas ändern könnte. „Auf dem Zollernplatz am Zollberg steht leider seit Jahren die ehemalige Schleckerfiliale leer“, hieß es dort.

Wem gehört die ehemalige Schlecker-Filiale?

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte der Bürgerausschuss mit: Laut Wirtschaftsamt Esslingen sei der Leerstand wohl wegen einer zerstrittenen Erbengemeinschaft der Fall. „Ob das stimmt, können wir aber nicht beurteilen.“ Weitere Informationen habe die Stadt Esslingen.

Dies wiederum mag, wie eine Anfrage bei der Verwaltung ergab, sogar stimmen. Allerdings betont die städtische Pressestelle in einem kurzen Statement, „dass wir zu den Eigentumsverhältnissen der Immobilie nichts sagen können“.

Eigentümer des Gebäudes melden sich nicht

So habe die Stadt Esslingen die Eigentümer des Objekts in den vergangenen Jahren immer wieder kontaktiert und auch Unterstützung bei der Vermittlung oder auch bei baurechtlichen Fragen angeboten. „Es gab jedoch nie eine Rückmeldung und ohne diese oder eine entsprechende Einwilligung können wir die Kontaktdaten nicht an potenzielle Interessenten weitergeben“, betont die Verwaltung.

Kurzum: Wenn nicht wirklich etwas Außergewöhnliches geschieht, wird sich der Bürgerausschuss Zollberg – und mit ihm die dort lebende Bevölkerung – wohl weiter in Geduld üben und den Leerstand auch künftig ertragen müssen.