Leerstände in Esslingen

1 Tut sich hier was oder nicht? Die Pliensaustraße 25 hat jedenfalls schon einmal besser Zeiten gesehen. Aber nicht alle Leerstände eignen sich für eine Zwischennutzung. Foto: Robert Bulgrin Foto:

Die CDU will, dass die Stadt leere Läden anmietet und sie bis zu einer neuen Nutzung Kunstschaffenden zur Verfügung stellt. Der Citymanager Thomas Müller muss aber passen: „Ich habe die Flächen dafür nicht.“















Link kopiert

Esslingen - Der Vorschlag klingt gut: Die CDU-Gemeinderatsfraktion fordert die Stadt dazu auf, verwaiste Ladenflächen günstig anzumieten und sie Kunstschaffenden vor Ort für Ausstellungen, Lesungen oder kleine Vorführungen zur Verfügung zu stellen. Nur mit kurzfristigen Mietverträgen. Und nur so lange, bis sich für die gewerbliche Immobilie ein neuer dauerhafter Mieter gefunden hat. Was nach Win-Win-Situation klingt, ist aus Sicht des Esslinger Citymanagers Thomas Müller allerdings nicht so einfach: „Wir sind da dran. Und wir suchen nach Lösungen. Aber ich habe derzeit keine Flächen, die ich dafür anbieten kann.“