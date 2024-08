LeBron James zu Besuch bei Mercedes-Benz: Basketball-Star und Ola Källenius driften mit G-Klasse in Sindelfingen

1 LeBron James war vor Kurzem zu Gast im Mercedes-Werk in Sindelfingen. Foto: Imago; /Imago/Arnulf Hettrich

Nur wenige Tage nachdem Mercedes-Chef Ola Källenius das Basketball-Halbfinale bei Olympia besucht hatte, stattete ihm LeBron James einen Besuch in Sindelfingen ab. Hat er sich ein neues Auto gekauft?











Link kopiert

Star-Alarm in Sindelfingen! Basketball-Superstar LeBron James war vor Kurzem zu Gast im Mercedes-Werk. In Badeschlappen und Sportsocken drehte James in einer elektrischen G-Klasse sogenannte Donuts (man dreht sich mit dem Auto in einem engen Kreis) mit Ola Källenius. Das war dann sogar für den Mercedes-Chef „wirklich besonders“ und „einer seiner Lieblings-Momente 2024“, wie er selbst auf LinkedIn schreibt. Dazu postete er einige Fotos der beiden und auch einen kurzen Video-Clip des driftenden Geländewagens. „Ich bin mir nicht sicher, was sich geschmeidiger dreht: ein Basketball auf LeBrons Finger oder unser Electric G“, so der Manager weiter im Text.

Nur ein paar Tage davor hatte Källenius den 39-jährigen Basketballer beim Herren-Halbfinale zwischen den USA und Serbien bei den Olympischen Spielen in Paris in Aktion erlebt. Der Besuch des Weltstars beim Autokonzern habe sich dann allerdings „eher zufällig und sehr spontan ergeben“, sagt ein Pressesprecher von Mercedes-Benz. LeBron James sei selbst großer Auto-Fan und schon seit geraumer Zeit ein guter Kunde bei Mercedes-Benz.

LeBron James bekommt exklusive Einblicke bei Mercedes

Nach Zuwachs für seine Autosammlung schaute sich der Basketballer vergangene Woche in Sindelfingen jedoch nicht um. Auch wenn sich der Star der Los Angeles Lakers mit einem geschätzten Vermögen von etwa 1,2 Milliarden Dollar leicht eine neue Luxus-Karosse leisten könnte.

„Es standen schnell Spekulationen im Raum, dass er sich in Sindelfingen einen neuen Wagen abgeholt hat“, sagt der Pressesprecher. An den Gerüchten sei allerdings nichts dran. „Es war tatsächlich einfach nur ein privater Besuch, bei dem wir ihm exklusive Einblicke gegeben haben, die sonst nur sehr wenige Menschen bekommen.“ Und man habe gemerkt: Das war sogar für einen milliardenschweren Star wie LeBron James etwas Besonderes.