Walter wandert und tanzt gerne mit seiner Frau. Der Weilheimer benötigt Hilfe.

Der 56-jährige Familienvater aus Weilheim ist an Blutkrebs erkrankt und benötigt dringend eine Stammzellenspende. Helfen kann jeder, der zwischen 17 und 55 Jahren alt ist.















Walter aus Weilheim ist an Blutkrebs erkrankt. Nur mit einer Stammzellspende kann er überleben. Wer dem 56-jährigen Familienvater helfen will, kann sich bei der DKMS online registrieren – fast 400 Menschen haben das bereits getan.

Walter ist begeisterter Sportler und Co-Trainer im TSV Weilheim, zu seien Hobbys gehören Wandern, die Gartenarbeit und das Tanzen mit seiner Frau, mit der er seit 27 Jahren glücklich verheiratet ist. Doch im Juli dieses Jahres erhielt er völlig überraschend die Diagnose akute Leukämie. „Eine Flut an Ängsten brach über mich herein und auch die ernüchternde Möglichkeit, dass ich meine Familie bald nicht mehr in meinen Armen halten kann“, schildert er auf der Homepage der DKMS. Dort bittet er seine Mitmenschen darum, sich registrieren zu lassen: „Ein kleiner Moment für dich kann ein weiteres Leben für mich bedeuten.“

Und auch anderen Betroffenen kann man damit helfen: Laut der DKMS, eigenen Angaben zufolge die weltweit größte Stammzellspenderdatei, erhält in Deutschland alle zwölf Minuten ein Mensch die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs, weltweit passiert dies alle 27 Sekunden. Viele Patienten können ohne eine Stammzellspende nicht überleben. Mit der Suche nach geeigneten Spendern beginnt immer auch ein Wettlauf gegen die Zeit – je schneller ein „Match“ gefunden wird, desto größer sind die Überlebenschancen der Betroffenen. Nach Angaben der in Tübingen ansässigen gemeinnützigen Organisation konnten konnten seit ihrer Gründung 1991 bisher mehr als 100 000 Stammzellspenden für Menschen in 57 Ländern vermittelt werden.

I nfos und Registrierung unter www.dkms.de/walter