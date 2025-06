Lebensretter-App in Stuttgart: Vor dem Flug nach Mallorca schnell noch mal in den Rettungseinsatz

1 Chris Sträter, Fabian Schmidt, Florian Bietz, Michael Tatus: Kollegen in der Feuerwache, als Freunde auch im Urlaub gemeinsam unterwegs Foto: privat/Schmidt

Befreundete Feuerwehrkollegen fliegen jedes Jahr zusammen ein paar Tage weg. Dieses Mal sind sie schon fast auf dem Weg zum Flieger, da kommt ein Alarm auf die Lebensretter-App.











Einmal im Jahr gönnen sich acht Freunde von der Feuerwache 4 in Feuerbach eine kleine Auszeit: Sie machen ein paar Tage zusammen Urlaub. Am Dienstag soll es um halb zwei in die Luft gehen, der Flieger nach Mallorca und das Hotel sind gebucht, die Taschen gepackt. Was noch fehlt: Ein gutes gemeinsames Frühstück vor dem Start. Das soll bei einem der Kumpels stattfinden. Als Teamworker entscheiden sie sich für die Arbeitsteilung. „Vier von uns sind los zum Einkaufen an der Stuttgarter Straße im Zentrum von Feuerbach“, erzählt Fabian Schmidt, Team Einkauf.