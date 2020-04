Schwere Hygienemängel in 176 Betrieben

Lebensmittelüberwachung in Stuttgart

Foto: Lebensmittelüberwachung

Die Stuttgarter Lebensüberwachung hat ihren Jahresbericht 2019 vorgelegt. Bei fast der Hälfte der untersuchten Betriebe gab es Beanstandungen. Allerdings selten so heftige wie auf dem Bild.

Stuttgart - Die Stuttgarter Lebensmittelkontrolleure haben im Jahr 2019 ähnlich viele Betriebe überprüft wie im Jahr zuvor. Das ist das Ergebnis des Jahresberichts der sogenannten Dienststelle Lebensmittelüberwachung, Verbraucherschutz und Veterinärwesen, den die Stadt am Mittwoch veröffentlicht hat. „Der Verbraucherschutz in Stuttgart bewegt sich in stabilem Fahrwasser. Durch unangekündigte Kontrollen schützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung die Stuttgarter vor Gesundheitsgefahren und Täuschungen“, sagt Ordnungsbürgermeister Martin Schairer.

Insgesamt wurden im Jahr 2019 insgesamt 6167 von 13 547 in Stuttgart registrierten Lebensmittelbetrieben kontrolliert worden. Die Kontrollquote lag mit 45,5 Prozent ­etwas unter der Vorjahresquote von 51,8 Prozent.

Urbane Bienenhaltung liegt im Trend

Die Kontrolleure haben 49,1 Prozent der Betriebe beanstandet. Damit blieb man unter dem Wert des Vorjahres (52,2 Prozent). Bei den 2891 im Jahr 2019 erhobenen Proben von Lebensmitteln und Gegenständen lag die Beanstandungsquote bei 19,1 Prozent (2018: 16,7 Prozent) Die Zahl der Betriebsschließungen und damit der schweren Hygienemängel lag mit 176 fast genau auf dem Vorjahresniveau (175). Außer den Routinekontrollen von Lebensmittelbetrieben hat die Dienststelle unter anderem auch den Internethandel und Kosmetika im Blick. Die Dienststelle ist zudem für die Überwachung der Tiergesundheit und den Schutz vor Tierseuchen zuständig. „Die urbane Bienenhaltung liegt nach wie vor im Trend – in 2019 ist die Rekordzahl von 710 im Stadtgebiet gemeldeten Imkereien mit insgesamt 3518 Bienenvölkern zu verzeichnen“, berichtete Dienststellenleiter Thomas Stegmanns.

Höchstwert bei Kampfhunden

Die Amtstierärzte wurden in zahlreichen Fällen als Sachverständige in Tierschutzfragen hinzugezogen. Die Zahl der zu beurteilenden sogenannten Kampfhunde erreichte dabei den höchsten Wert, seitdem die Zahlen erfasst werden. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 66 Hunde überprüft. Alle haben den Wesenstest bestanden. Ein seit Beginn 2019 neu gebildetes Schulteam ist für die Überwachung der Essensverpflegung an den Stuttgarter Schulen zuständig. Der Fokus des Teams liegt nicht nur auf der Überwachung, sondern auch auf der Beratung.

Wie geht es in Zeiten von Corona weiter? „Die Kontrollen werden nun langsam wieder weiter hochgefahren, um die Bevölkerung vor zusätzlichen Gesundheitsrisiken zu schützen“, sagte Stegmanns.