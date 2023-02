Wendlinger Neckarspinnerei Hinter historischen Mauern herrschen bald antarktische Verhältnisse

Mit der Firma Batene zieht eine Ausgründung des Max-Planck-Instituts in die Wendlinger Neckarspinnerei ein. Das Start-up will mit einer neuen Technologie effizientere Batterien zur Marktreife bringen. In einem der Labors herrschen besonders Bedingungen.