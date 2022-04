Hohe Kosten und stockende Lieferketten Süßwarenindustrie schlägt Alarm

Deutschlands Süßwarenhersteller sehen sich in der schwierigsten Situation seit Gründung der Bundesrepublik. „Der Ukraine-Krieg verschärft die Situation nun drastisch und in existenzbedrohendem Maße“, heißt es in einer Mitteilung des Bundesverbandes.