1 Zu einem „markanten Schneeereignis“ könnte es am Samstag kommen, warnt der Deutsche Wetterdienst. Foto: dpa/dpaweb

Schlagzeilen vermelden extreme Lebensgefahr durch Wetterkapriolen. Doch Meteorologen sprechen dagegen von drohenden Stürmen und möglichen dichten Schneefällen.











Link kopiert

Extreme Lebensgefahr? Eispanzer? Kältewelle? Immer mit der Ruhe, wiegelt Peter Crouse vom Deutschen Wetterdienst erst einmal beruhigend ab. Diese reißerischen Vokabeln habe er in den letzten Tagen so oft gehört, sagt der Wettermann, doch man müsse den Ball flach halten. Das Wetter werde spannend ja – aber nicht lebensgefährlich.

Immer wieder wurde Peter Crouse in diesen Tagen auf die angeblich extrem bedrohliche Wetterlage angesprochen. Selten sei er so oft mit der Vokabel „Lebensgefahr“ konfrontiert worden, sagt der Meteorologe. Wenn Regen oder Schnee auf gefrorenen Boden falle, könne es selbstverständlich generell glatt werden – und Vorsicht sei natürlich für Verkehrsteilnehmer und Fußgänger geboten. Doch meistens würde es sich hier nur um lokal begrenzte Ereignisse handeln. Eisglätte sei möglich, aber von einem Eispanzer könne in diesen Tagen im Landkreis Esslingen keine Rede sein.

Mit stürmischen Böen muss am Freitag gerechnet werden. Foto: dpa

Schon in der Nacht zum Freitag würden die Temperaturen im Raum Esslingen wieder ansteigen, und das Wetter werde regnerisch, unbeständig, ungemütlich. Bis zu acht Grad könne das Thermometer bereits in den frühen Morgenstunden anzeigen – und die Temperatur könne weiter ansteigen. Es müsse mit stürmischen Böen während des Tages mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 Stundenkilometern gerechnet werden. Bei diesen Werten könnten Äste von Bäumen abknicken, auch kleine Schäden an Gebäuden wie abgelöste Dachziegel oder Rauchabzüge wären möglich. Garniert werde der unfreundliche Wettermix mit Regenschauern. „Es ist kein Tag für einen angenehmen Spaziergang“, meint Peter Crouse. Es könne zu Gefahren für Fußgänger kommen, sodass Vorsicht geboten sei.

Spannende Wetterlage zum Wochenende hin

Zum Wochenende hin werde die Wetterlage richtig spannend. Bereits ab der Nacht zum Samstag würden verschiedene Wetterszenarien angezeigt. Welche Lage letztendlich die Oberhand behalten werde, könne noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. Doch eine Möglichkeit wäre am Samstag ein „markantes Schneeereignis“, das für eine gehörige weiße Pracht mit anhaltendem Schneefall und einem Absinken der Temperaturen sorgen könnte. Es könne aber auch sein, dass dieses Wettermodell ausbleibe.

Am Sonntag aber werde es eine Hochdruckwelle geben und das Wetter werde sich zumindest vorübergehend beruhigen. Es gebe allerdings Indikatoren dafür, dass diese Wetterberuhigung nur von kurzer Dauer sein könnte: „Es wäre möglich, dass der Winter nur eine kurze Pause einlegt.“