Lebensgefährlich unterkühlt: 23-Jähriger in Esslingen aus Neckar gerettet

1 Der 23-Jährige wurde gerettet und lebensgefährlich unterkühlt in eine Klinik gebracht. (Archivbild) Foto: SDMG

In der Nacht zum Freitag hört ein Passant in Esslingen Hilfeschreie. Er alarmiert die Rettungskräfte, die kurz darauf einen 23-Jährigen im Roßneckar entdecken.











Ein aufmerksamer Passant hat in der Nacht zum Freitag einem 23-Jährigen in Esslingen wohl das Leben gerettet. Der Passant hörte gegen 1.15 Uhr in der Mettinger Straße die Hilferufe des 23-Jährigen, der zuvor in den Neckar gestürzt war. Er alarmierte sofort die Polizei, die kurz darauf eintraf.

In der unmittelbaren Umgebung konnten die Beamten bei der ersten Suche dann aber keine Person finden, die Polizisten und der Helfer suchten daraufhin weiter an der Unterführung in Richtung Roßneckar und am Fußweg parallel zum Fluss. Dort waren dann erneut die Hilfeschreie des 23-Jährigen hörbar, wenig später konnten die Helfer auch Sichtkontakt herstellen.

Mann außer Lebensgefahr

Gemeinsam mit dem Passanten zog eine Polizeistreife den stark unterkühlten Mann aus dem Wasser und übergab ihn an den Rettungsdienst. Der 23-Jährige wurde umgehend in ein Krankenhaus transportiert, wo sich sein zwischenzeitlich lebensbedrohlicher Zustand stabilisierte. Wie genau der Mann ins wasser gestürzt war, ist noch nicht klar, allerdings schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus und geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der 23-Jährige versehentlich in den Fluss gefallen war.