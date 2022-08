So lebt es sich in den Akademiegärten

1 Der Wohnhof in den Mehrfamilienhäusern des Siedlungswerks lädt zum Entspannen ein und setzt grüne Akzente im Wohngebiet Akademiegärten. Foto: Ines Rudel

Mit ihrem zweijährigen Sohn Jonah leben Nathalie Kuhn und Sebastian Poss in ihrem Reihenhaus in den Akademiegärten in Neuhausen. Darum gefällt es ihnen hier so gut.















Mit ihren Tomaten im Hochbeet ist Nathalie Kuhn nicht ganz so zufrieden. „Bisher haben wir nur ganz wenig geerntet“, sagt die junge Mutter, die mit ihrem Mann Sebastian Poss und mit Sohn Jonah in einem Reihenhaus in den Akademiegärten in Neuhausen lebt. Die bunten Blumen in ihrem Garten verraten ihren grünen Daumen: „Gärtnern haben wir gelernt, seit wir hierher gezogen sind.“ Vor allem die Gemeinschaft gefällt der jungen Familie im Neubaugebiet, in dem später bis zu 800 neue Einwohner leben sollen.

Abendplausch bei Wein oder Bier

An lauen Sommerabenden genießt es das Ehepaar, mal kurz mit den Nachbarn ein Glas Wein oder Bier zu trinken. Mitte September hat ein Nachbar ein Fest für die neuen Bewohner geplant. Neben den Reihenhäusern, die das Siedlungswerk gebaut hat, stehen die Mehrfamilienhäuser. „Wir haben es hier schön ruhig und hören die Straße nicht“, sagt Nathalie Kuhn. Dass es an der Landesstraße manchmal etwas lauter ist, weiß sie von ihren Nachbarn in den Geschosswohnungen. Etliche Anwohner haben eine Petition für ein Tempolimit auf der Landesstraße gefordert. „Wir haben eher Probleme mit dem Fluglärm, aber man gewöhnt sich daran“, schildert Kuhn ihre Lärmsituation.

Dass viele junge Familien in den Akademiegärten leben, gefällt der jungen Mutter. Der zweijährige Sohn Jonah spielt gern im Sandkasten. Der Kleine freut sich, wenn auch spontan jemand zum Spielen vorbeikommt. Die Wohnhöfe zwischen den Mehrfamilienhäusern nutzt das Ehepaar kaum. Da sei gerade jetzt im Sommer zu wenig Schatten. Bisher hatte die junge Familie im idyllischen Stuttgarter Stadtteil Uhlbach gelebt. Vor einem Jahr haben sie sich dann entschieden, ein Eigenheim zu kaufen. „Mit dem Siedlungswerk hat das gut geklappt.“ Da beide auf den Fildern arbeiten, sind die Wege jetzt kürzer. Dass Jonahs Kindertagesstätte gut zu Fuß zu erreichen ist, sehen die zwei als ein Plus. Bis der Kleine in die Schule kommt, ist die Anton-Walter-Grundschule fertig, die wenige Gehminuten entfernt ist.

Gut abgeschirmt im verdichteten Wohngebiet

Vom lichtdurchfluteten Wohnzimmer aus öffnet sich der Blick in den Garten. Da die Häuser und Balkone relativ nah aufeinander gebaut sind, hat Nathalie Kuhn Büsche und Kletterpflanzen gesetzt. „Das dauert noch etwas, bis die hochgewachsen sind.“ Ein Geräteschuppen aus Holz verdeckt die Sicht zur Straße hin. So fühlt sich die Familie auch im verdichteten Wohngebiet gut abgeschirmt. Durch die Nähe habe man eine gute Nachbarschaft, „man ist immer im Gespräch“, findet Sebastian Poss. An den Baustellenlärm hat sich das Ehepaar auch gewöhnt.

Dass die Gemeinschaft im Neubaugebiet nahe dem Horber Wald so gut klappt, freut Pascal Späth vom Siedlungswerk, der das Projekt betreut. „Dazu trägt auch die Quartiersarbeit der katholischen Kirche bei.“ Die Diözese Rottenburg-Stuttgart finanziert eine halbe Stelle für die Sozialarbeiterin Ingrid Bondorf, die mit ihrem giftgrünen Lastenfahrrad und mit fantasievollen Aktionen Leben in das Neubaugebiet bringt. Man habe auf eine soziale Durchmischung Wert gelegt.

Vorbildliches Holzbauprojekt

Von den sechs Bauabschnitten des Siedlungswerks mit insgesamt 94 Eigentumswohnungen, 50 Mietwohnungen und 25 Reihenhäusern, hat nun der letzte Bauabschnitt begonnen. „Da geht es um regeneratives Bauen“, sagt Späth. Nun entstehen acht Reihenhäuser sowie zwei Mehrfamilienhäuser mit 18 Eigentumswohnungen und drei Mietwohnungen. Ein Mehrfamilienhaus und drei Reihenhäuser davon werden in Holzmassivbauweise erstellt.

„Mit diesem Holzbauprojekt möchte das Siedlungswerk einen weiteren Beitrag zum nachhaltigen Bauen leisten“, sagt Norbert Tobisch, der Geschäftsführer des Siedlungswerks in Stuttgart. Holz bietet dafür nach seinen Worten eine gute Ökobilanz. „Wir sind ein katholisch geprägtes Unternehmen, da geht es auch um die Bewahrung der Schöpfung.“ Holz ist nach Tobischs Worten „umweltfreundlich, nachwachsend und speichert gleichzeitig CO2“. So sei allein im Holz dieses Bauvorhabens so viel Kohlendioxid gebunden, wie bei etwa 3,2 Millionen gefahrenen Autokilometern entstehen.

„Ein gesundes Wohnklima“

Die ersten Reihenhäuser sind im Rohbau bereits fertig. Beim Betreten der Räume kitzelt warmer Holzduft in der Nase. „Das ist ein gesundes Wohnklima“, sagt die Architektin Jessica Norden von Plan 7 Architekten. Das nachwachsende Material schafft aus ihrer Sicht eine besondere Atmosphäre. Angesichts steigender Gas- und Ölpreise ist das Nahwärmenetz für die Bewohner ein großes Plus. Eine moderne Holzpelletsheizung bietet ein umweltschonendes, CO2-neutrales Heizsystem. Die erzeugte Wärme wird über einen Pufferspeicher ins Nahwärmenetz gespeist und versorgt das Quartier mit Energie für Heizung und Warmwasser.