Gemessen an seinen knapp 7000 Einwohnern gibt es in Deizisau viele Arbeitsplätze. Die verkehrsgünstige Lage hat dazu geführt, dass sich in den vergangenen 50 Jahren viele namhafte Firmen angesiedelt haben. Dennoch hat Deizisau seine ursprüngliche Identität bewahrt.















Es ist die inoffizielle Hymne der kleinen Gemeinde, die sich zwischen Altbach und Plochingen entlang des südlichen Neckarufers und der Bundesstraße 10 hinzieht: das Deizisau-Lied. „Jetzt geht’s nach Deizisau, da ist der Himmel blau – da tanzt der Ziegenbock mit seiner Frau im Unterrock“, heißt es an einer Stelle in dem Lied mit seinen 77 Strophen. Geschrieben hat es Viktor Seifried. Wie dieser Tanz aussehen könnte, können Besucher seit vier Jahren am Ortseingang aus Richtung Altbach sehen: Auf dem Kreisel tanzen drei Ziegenpaare aus Cortenstahl – jeweils ein Tier davon trägt unübersehbar einen Unterrock.